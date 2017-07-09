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Страна и мир

В Пермском крае установили новый рекорд по метанию коровьих «мин»

На праздновании дня села Крылово Пермской области в турнире «Веселый коровняк» местный житель Александр Евдокимов установил новый рекорд по метанию коровьих лепешек, сообщает региональное издание 59.ru.

Евдокимову удалось запустить «снаряд» на 52 метра, что на 6 метров дальше прошлогоднего рекорда. В женских соревнованиях по броскам коровняка победила Елена Галкина, она кинула лепешку на 28 метров. Издание отмечает, что победителям вручили медали, ценные призы, бутылку шампанского и саму лепешку в целлофановом пакете.

По данным пермской «Комсомольской правды», в турнире использовали прошлогодние заготовки коровняка, так как из-за дождей свежие «снаряды» размякли.

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