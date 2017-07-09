Сергей Шнуров стал президентом фестиваля «Нашествие»
Лидер группировки Ленинград Сергей Шнуров стал президентом фестиваля «Нашествие». Об этом сообщает Лайф со ссылкой на главу Центральной избирательной комиссии РФ Эллу Памфилову. Основной этап выборов состоялся в рамках мероприятия с 7 по 9 июля.
Согласно регламенту, каждый желающий мог единожды проголосовать за одного из звёздных кандидатов, в числе которых были такие именитые музыканты как Юрий Шевчук и Валерий Кипелов. Примечательно, что подобные выборы в рамках фестиваля проходят впервые.