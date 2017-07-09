Сергей Шнуров стал президентом фестиваля «Нашествие»

18:03, 09 июля 2017, ПАИ

Лидер группировки Ленинград Сергей Шнуров стал президентом фестиваля «Нашествие». Об этом сообщает Лайф со ссылкой на главу Центральной избирательной комиссии РФ Эллу Памфилову. Основной этап выборов состоялся в рамках мероприятия с 7 по 9 июля.

Согласно регламенту, каждый желающий мог единожды проголосовать за одного из звёздных кандидатов, в числе которых были такие именитые музыканты как Юрий Шевчук и Валерий Кипелов. Примечательно, что подобные выборы в рамках фестиваля проходят впервые.