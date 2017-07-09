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Эксперты выбрали десятку лучших подержанных автомобилей

Группа экспертов британского журнала Autocar представила список десяти лучших подержанных автомобилей в мире. Об этом сообщает телеканал «360».

Список возглавил автомобиль Ford Mondeo. Сообщается, что второе место заняла Volvo V40, третье — Honda Civic.

В список также попали Opel Corsa, Toyota Yaris, Suzuki Grand Vitara, Skoda Superb, Saab 9−5, Nissan Micra и Mazda RX-8. Отмечается, что рейтинг был составлен по следующим критериям: доступность машины, её практичность, технические характеристики и общее состояние.

Ранее Nation News передавало, что в июне самой продаваемой машиной на российском авторынке стала Lada Granta.

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