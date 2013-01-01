Вернуться на главную страницу Фото 1 из 64 Фестиваль «Прорыв линии «Пантера»

9 июля в деревне Холматка Островского района на территории Мемориального комплекса «Линия Сталина» состоялся военно-исторический фестиваль «Прорыв линии «Пантера». Зрители смогли увидеть реконструкцию эпизода прорыва Красной армии немецкой оборонительной линии «Пантера» с участием тяжелой военной техники и артиллерии. 200 реконструкторов из России и стран дальнего зарубежья стали участниками сражений за прорыв советскими войсками оборонительной немецкой линии «Пантера». Помимо этого, на площадке действовала выставка современной военной техники и вооружения.