Росгвардия обеспечила безопасность во время празднования годовщины освобождения Идрицы от фашистов

08:04, 10 июля 2017, ПАИ

Росгвардия обеспечила безопасность при проведении праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине освобождения поселка Идрица (Себежский район) от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

В охране общественного порядка приняли участие сотрудники подразделения ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области.

Во время массовых мероприятий чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка допущено не было.