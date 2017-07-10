Роспотребнадзор предлагает запретить требовать у потребителей персональные данные без необходимости

08:17, 10 июля 2017, ПАИ

Продавцам товаров и компаниям, предоставляющим услуги, могут законодательно запретить требовать у потребителей персональные данные без необходимости. Соответствующие поправки в законодательство готовит Роспотребнадзор. Об этом пишет газета «Известия».

Как напомнили в ведомстве, сейчас у граждан могут потребовать паспортные данные при оформлении, например, билета на концерт, хотя обязательна такая процедура лишь при покупке билетов на самолет и поезд.

О том, что Роспотребнадзор собирается запретить компаниям необоснованно требовать у потребителей персональные данные, говорится в докладе ведомства по итогам прошлого года.

«В отношении такого вида массового проявления недобросовестности, как понуждение потребителя под угрозой отказа в совершении сделки к предоставлению персональных данных в случаях, когда предоставление таких данных не предусмотрено законодательством РФ и не связано с совершением сделки по реализации товаров (работ, услуг), будет введен прямой запрет с установлением административной ответственности за его нарушение», — сказано в документе.