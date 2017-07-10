День победы русской армии над шведами в Полтавском сражении празднуется 10 июля

08:24, 10 июля 2017, ПАИ

10 июля отмечается День воинской славы России — День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год). Как пишет сalend.ru, праздник установлен Федеральным законом РФ от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России».

Сама Полтавская битва - решающий эпизод Великой Северной войны - состоялась (27 июня) 8 июля 1709 года. В ней участвовали русская армия Петра I и шведская армия Карла XII. После того, как Петр I отвоевал у Карла XII Ливонию и основал новый город-крепость Санкт-Петербург, Карл принял решение атаковать центральную Россию с захватом Москвы. Неблагоприятные климатические условия помешали в этом Карлу, который повел свою армию на Москву с юга, через Украину. К тому моменту, когда армия Карла подошла к Полтаве, Карл был ранен, потерял треть армии, его тылы были атакованы казаками и калмыками.

(30 апреля) 11 мая 1709 года шведские войска, вторгшиеся на территорию России, начали осаду Полтавы. Ее гарнизон в составе 4200 солдат и 2600 вооруженных горожан под руководством полковника А. С. Келина успешно отбил ряд штурмов. В конце мая к Полтаве подошли главные силы русской армии во главе с Петром. Они расположились на противоположном от Полтавы левом берегу реки Ворсклы. (27 июня) 8 июля на военном совете Петр I решился на генеральное сражение, в этот же день передовой отряд русских форсировал Ворсклу севернее Полтавы, у деревни Петровка, обеспечив возможность переправы всей армии.

В результате Полтавской битвы армия короля Карла XII перестала существовать. Сам король с Мазепой скрылся на территории Османской империи. Решительная победа русских привела к перелому в Северной войне в пользу России и положила конец господству Швеции как главной военной силы в Европе.

В 1710 году в Санкт-Петербурге в честь победы в этой битве по указу Петра была построена Сампсониевская церковь (поскольку битва произошла в день святого Сампсония Странноприимца - его память чтят 27 июня по старому стилю). К 25-летнему юбилею битвы в Петергофе была установлена известная сегодня скульптурная группа «Самсон, разрывающий пасть льву», где лев символизировал Швецию, герб которой содержит этого геральдического зверя. На самом поле Полтавской битвы в 1852 году была заложена Сампсониевская церковь.

Первое крупное празднование победы в Полтавской битве было организовано к ее 200-летию в 1909 году: учреждена медаль «В память 200-летия Полтавской битвы», на месте битвы основан музей-заповедник «Поле Полтавской битвы» (ныне Национальный музей-заповедник), установлены несколько памятников.

В советское время о событии практически забыли, лишь в 1981 году, при подготовке к 275-летию битвы, Полтавское поле объявлено государственным историко-культурным заповедником. А с 1995 года эта дата отмечается как День воинской славы России.