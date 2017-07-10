Ограничение скрытой рекламы алкоголя в фильмах и ТВ-программах обсуждается в России

08:49, 10 июля 2017, ПАИ

Минздрав РФ предлагает ограничить скрытую рекламу алкогольной продукции, при которой спиртное или его логотипы демонстрируются в фильмах, телевизионных передачах и в печатных иллюстрациях. Об этом пишет газета «Известия».

Также под определения подобной рекламы подпадают и упоминания о качестве напитков. Эти предложения содержатся в Стратегии формирования здорового образа жизни населения, которую ведомство согласовывает с другими министерствами. Ранее Минздрав предлагал ограничить показ в фильмах сигарет и их брендов.

«Стратегия формирования здорового образа жизни населения на период до 2020 года включает в себя одну из задач, целью которой в перспективе является ограничение скрытой рекламы алкогольной продукции», — сообщили в пресс-службе Минздрава.

Проект появился в начале 2017 года, и сейчас с эксперты и заинтересованные органы федеральной власти обсуждают вторую его редакцию.

В качестве примера такой рекламы в Минздраве назвали имитационные товары (когда продукция явно ассоциируется со спиртным, но им не является), а также технологию скрытой рекламы — так называемый «продакт плейсмент». При применении последнего механизма продвижения демонстрируется либо продукт, которым пользуются герои в фильмах, телевизионных передачах, в печатных иллюстрациях и так далее, либо его логотип, или упоминается качество напитка, добавили в министерстве.

Закон «О рекламе» запрещает рекламу алкогольной продукции в теле- и радиопрограммах с 2013 года. Кроме того, законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» установлены дополнительные требования к распространению информационной продукции посредством ТВ и радио — например, действует полное ограничение на передачу в эфир с 4:00 до 23:00 фактуры, способной вызвать желание употребить наркотические средства, психотропные и одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию либо принять участие в азартных играх и так далее. Исключения составляют лишь программы, доступ к которым осуществляется на платной основе.