Русская манера

09:55, 13 июля 2017, ПАИ

Женщины всегда любили красиво одеться. И барышни, и крестьянки. Тут ни убавить, ни прибавить. Особенно, когда сшито по тебе да из яркого богатого шёлка. Однако о роскошной парче в русской деревне и мечтать не могли, поэтому решили имитировать и взяли манеру. Именно так называется набойная доска для получения рисунка на ткани. В своё время таковые были в большом ходу, а сегодня в псковском музее остался один экземпляр.

Изготавливали набойку чаще всего из берёзы. Умельцы вырезали орнамент на доске, нередко применяя вставки из металла. Выполнить мелкие детали из него было гораздо проще. К тому же, манера использовалась многократно, а металл долговечнее, смекнули люди и приступили к промыслу.

Этим ремеслом занимались и на Псковской земле, но следов его почти не сохранилось, ведь во время Великой Отечественной войны многие деревни были сожжены. Представленную вам манеру привезли из Москвы. Государственный исторический музей передал её музею В. И. Ленина в Пскове, где проходила выставка, посвящённая развитому в советское время льноводству. Спустя годы вышедшую из моды вещь принял в дар Псковский музей-заповедник.

Подобные резные доски активно использовали крестьяне в конце XIX — начале XX века. К весне женщины ткали льняные холсты и дожидались так называемых мастеров-набойщиков, которые ходили по деревням и сёлам и предлагали прекрасной половине художественно оформить, к примеру, будущие сарафаны. Лёгкий материал украшали всевозможными мотивами и шили из него одежду или изделия для домашнего обихода.

Сарафаны с «медвежьими лапками», с чудным растительным или сразу несколькими узорами, нанесёнными с разных досок, двух- или трёхцветные – вариантов хватало. Кстати, псковички в качестве фона предпочитали синий. Своего рода азбуку набивали на обеденных скатертях – розетки, символизирующие солнце и тепло, столовые приборы, которых отродясь народ в своих домах не видел.

Сам процесс создания, например, нарядных платьев был нехитрый, но, понятно, требовал сноровки и внимания. Манеру опускали в особую смесь из воска и глины, декорировали ею натуральную ткань, которую затем, уже с оттиском орнамента, опускали в чан с краской, как правило, синей. Потом вынимали, легко (благодаря глине) снимали восковой состав, и на белом полотне появлялся желанный рисунок. Выходило двуцветие. Чтобы получить третий оттенок, чистый хлопок сначала окрашивали в жёлтый цвет, отдалённо напоминавший золотые нити в заморской парче.

Позже на мануфактурах стали массово печатать ситцы, и ручная набойка ушла в прошлое. Как говорится, прогресс не стоит на месте, а вместе с ним открываются новые возможности показать себя во всей красе.

Псковское агентство информации благодарит за предоставленную информацию заведующую отделом научно-фондовой работы Псковского музея-заповедника Ольгу Васильеву и хранителя фонда декоративно-прикладного искусства Жанну Короткову.