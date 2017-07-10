Суд обязал администрацию колонии в Крюках отремонтировать общежитие для спецконтингента

10:01, 10 июля 2017, ПАИ

Псковская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Псковской области проведена проверка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при содержании осужденных в ФКУ

Прокуратура выявила нарушения в исправительной колонии № 2, находящейся в деревне Крюки Островского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

В ходе проверки было установлено крайне неудовлетворительное санитарное состояние помещения общежития для спецконтингента на 425 человек, в котором располагаются четыре отряда, а также несоответствие санитарно-технического оборудования отрядов установленным требованиям уголовно-исполнительного законодательства.

При этом администрации исправительного учреждения по результатам сезонных осмотров здания общежития на протяжении двух лет давалось комиссионное заключение о необходимости проведения капитального ремонта, однако он не был произведен.

В этой связи прокуратура направила в суд иск с требованием произвести капремонт здания общежития и оборудовать расположенные в нем отряды необходимым сантехническим оборудованием в соответствии с лимитом наполняемости отрядов. Островский городской суд эти требования удовлетворил.