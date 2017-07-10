Псковичка заняла третье место на чемпионате ВС РФ по парашютному спорту

09:27, 10 июля 2017, ПАИ

В Пскове на базе 76-й гвардейская десантно-штурмовой дивизии прошел открытый чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации по парашютному спорту, сообщает телеканал «Звезда». Псковичка Любовь Екшикеева из команды ЦСКА заняла третье место.

На турнире выступили более 120 спортсменов – представители воинских частей и соединений Вооруженных Сил России, а также военнослужащие белорусской и сербской армий.

Парашютисты провели восемь туров в дисциплине «групповая акробатика», пять туров - в «точности» и два – в «индивидуальной акробатике».

Победу в двоеборье среди мужчин одержал белорусский спортсмен Антон Гуринович, второе место занял представитель ЦСКА Константин Котов, третье – Андрей Финагенова (ВДВ). Среди женщин на первом месте Елена Тушева (ЦСКА), на втором – Ольга Лепезина (ВДВ), на третьем – псковичка Любовь Екшикеева (ЦСКА).

В общекомандном зачете у мужчин победила сборная ЦСКА, второй результат показали представители Белоруссии, третий – команда ВДВ. Среди женщин чемпионом стала команда ВДВ, второе место заняла сборная ЦСКА, третье – ВС Белоруссии.