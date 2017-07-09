В России ввели новые правила регистрации транспортных средств

11:08, 10 июля 2017, ПАИ

МВД России изменило правила регистрации транспортных средств в Госавтоинспекции, а также внесло корректировки в административный регламент ведомства. Обновленные правила вступают в силу 10 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию России.

«Приказом в правилах регистрации и административном регламенте уточняется порядок совершения регистрационных действий с транспортными средствами с измененными в результате естественного износа, коррозии или ремонта идентификационными номерами. При возможности идентификации таких транспортных средств, с ними могут быть осуществлены регистрационные действия», - говорится в сообщении.

В ГИБДД отметили, что новыми правилами предусматривается возможность предоставления транспортного средства непосредственно в место его осмотра, минуя процедуру проверки и комплектации документов. Это допустимо, если заявление подавалось через Единый портал госуслуг. При этом из перечня документов, обязательных для регистрации транспортного средства, исключен полис ОСАГО. Получение сведений о нем предусмотрено в электронном виде.

Новые правила упрощают регистрацию транспортных средств для людей с ограниченными возможностями. «В положения административного регламента вносятся изменения в части корректировки требований к порядку информирования граждан с ограниченными физическими возможностями о предоставлении им государственной услуги и нормативного закрепления особенностей предоставления государственных услуг по регистрации транспортных средств», - отметили в ГИБДД.