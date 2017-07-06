До 3 лет тюрьмы грозит получившему вознаграждение от студента сотруднику вуза в Пскове

09:42, 10 июля 2017, ПАИ

В Пскове возбуждено уголовное дело по факту получения незаконного денежного вознаграждения начальником учебно-методического отделения филиала Московского института государственного управления и права. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Установлено, что вознаграждение в размере 12 тыс. рублей сотрудник учебного заведения получил за внесение в зачетно-экзаменационные ведомости заведомо ложных сведений о сдаче экзаменов и зачетов учебной сессии без фактической проверки знаний у студента.

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации, денег, за совершение действий в интересах дающего, если оно в силу служебного положения может способствовать указанным действиям).

Санкция части 5 статьи 204 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.