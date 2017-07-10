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Общество

Псковская область занимает второе место в рейтинге регионов по реализации проекта «Парки малых городов»

По итогам реализации партийного проекта «Единой России» «Парки малых городов» за I полугодие  Псковская область занимает второе место в рейтинге регионов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии со ссылкой на секретаря порховского местного отделения «Единой России», координатора партийного проекта «Парки малых городов» Геннадия Григорьева.

На Псковскую область по партийному проекту «Единой России» «Парки малых городов» выделены 7,6 млн рублей. Средства на реализацию проекта пойдут в пять муниципальных образований: Невельский, Опочецкий, Печорский, Порховский и Островский районы. 

Всего в рамках реализации партпроекта в 59 регионах утверждено 179 дизайн-проектов благоустройства парков. «В основе каждого эскизного проекта – мнение жителей по поводу того, что бы они хотели видеть в своем родном парке. Для сбора пожеланий нами была разработана анкета, где в схематичной форме изображены основные элементы благоустройства. Проанализировав собранные данные, каждый регион подготовил уникальные дизайн-проекты парков, которые содержат самые популярные и интересные предложения жителей», – заявил координатор партпроекта депутат Государственной Думы Владимир Панов, добавив, что благоустройство общественных пространств позволит значительно повысить качество жизни жителей страны.

При этом «Единая Россия» вовлекает жителей на всех этапах реализации партпроекта «Парки малых городов» - от сбора предложений по благоустройству до, впоследствии, подведения итогов выполненных работ. «Всего в рамках реализации проекта в первом полугодии было проведено 694 мероприятия. Благодаря этому подготовленные проекты благоустройства парков стали по-настоящему адресными и уникальными, отражая пожелания жителей малых городов», – сказал Панов.

Напомним, партийный проект «Единой России» «Парки малых городов», реализация задач которого рассчитана с 2017 по 2019 годы, следит за благоустройством городских парков, а также вовлечением местного сообщества в принятие решений по развитию паркового пространства. В партпроекте принимают участие города, в которых проживают около 250 тыс. жителей. Чтобы парки становились более комфортными и красивыми, проводятся общественные обсуждения и опросы, собираются пожелания от граждан. В рамках партпроекта прошел фотоконкурс «Мой любимый парк», в котором за первые восемь мест боролись авторы более 300 работ.

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