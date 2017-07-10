Более 3,6 млн часов видеотрансляций с 116 тысяч камер по всей стране обеспечили прозрачность ЕГЭ-2017

09:48, 10 июля 2017, ПАИ

«Ростелеком» обеспечил бесперебойную видеотрансляцию всего периода ЕГЭ-2017. Она осуществлялась с более чем 116 тысяч видеокамер, установленных в более чем 59 тысячах аудиторий по всей стране. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, впервые уровень онлайн трансляции из аудиторий в 52 субъекте РФ составил 100%, что на 14 субъектов больше, чем в 2016 году, а в 29 субъектах РФ варьировался от 80 до 99%.

В Псковской области для видеонаблюдения за ЕГЭ в текущем году были задействованы 302 программно-аппаратных комплекса (ПАКа). Оборудование установлено в 26 пунктах приема экзаменов и в 11 аудиториях Регионального центра обработки информации в Пскове.

Изображение с видеокамер передавалось на портал www.smotriege.ru, благодаря которому за ходом проведения экзамена следили специально аккредитованные Рособрнадзором общественные наблюдатели. Общее количество пользователей портала превысило 13 тысяч, что больше предыдущих показателей в 2 раза. Обусловлен этот факт тем, что в 2017 году пользователями портала стали ситуационные центры, созданные в субъектах Российской Федерации для отслеживания прозрачности проведения экзаменов.

Количество трансляций из аудиторий в этом году по сравнению с 2016 годом выросло на 9% и составило более 301 тысячу. Общее количество часов трансляций превысило более 3,6 млн. Видеозаписи с ЕГЭ будут доступны на портале до 31 октября 2017 года, а в 20% субъектов до 1 марта 2018 года.

Для проекта компания задействовала собственную сетевую инфраструктуру на территории всей страны. Видеосерверы были развернуты в 7 ЦОДах «Ростелекома». Уровень синхронизации видеоданных в ЦОДы в 2017 году на текущий момент времени составляет 92%.

В 2017 году «Ростелеком» разработал программное решение для пунктов проведения экзаменов (ППЭ), которое позволяет не только проводить мониторинг работоспособности камер и обеспечивает непрерывность трансляции на портал smotriege.ru, но и позволяет просматривать «метку» о нарушении и оперативно проводить проверку факта нарушения непосредственно в аудиториях, где идет сдача экзамена. Новая система обеспечила возможность отрабатывать потенциальные нарушения, зафиксированные онлайн – наблюдателями, в течение 5-15 минут.

Для техподдержки пользователей портала «Ростелеком» открыл «горячую линию» в коде 8-800, которая работала в режиме 24/7 в течение всего периода проведения экзаменов. Максимальное время восстановления трансляции в случае прерывания составляет всего 15 минут, что является беспрецедентно жестким сроком устранения неисправности.

«Ростелеком» год за годом обеспечивает прозрачность проведения ЕГЭ, постоянно дорабатывая систему для удобства пользователей. Так, в 2017 году мы разработали программное решение, которое позволяет специалистам Рособнадзора оперативно проводить проверку нарушений в пунктах проведения экзаменов и на портале www.smotriege.ru»,- отметил вице-президент ПАО «Ростелеком» Артемий Прокопенко.