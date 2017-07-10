Набор на контрактную службу продолжает военный комиссариат Пскова и Псковского района

12:56, 10 июля 2017, ПАИ

Военный комиссариат Пскова и Псковского района продолжает набор граждан на военную службу по контракту.

Как сообщили Псковскому агентству информации в комиссариате, в частности, набор идет в войсковые части № 29760 (Луга, Псков), № 41493, 76 ДШД (Псков), № 30734, № 44440, № 64055 (Остров, Псковская область), № 34670, № 91726 (город Валуйки, Белгородская область), № 12721 (город Клинцы, Брянская область), № 91717 (город Богучар, Воронежская область).

Также псковичи могут отправиться на службу в воинские части Балтийского флота – № 06017 (город Балтийск, Калининградская область), № 90151 (город Гусев, Калининградская область), № 06414 (Калининград), № 54096 (поселок Мулино, Нижегородская область), № 31135 (поселок Алабино, Московская область).

Основные требования: мужчины от 18 до 40 лет, пригодные по состоянию здоровья для службы по контракту, отслужившие по призыву, имеющие хорошую физическую подготовку, а также прошедшие профессионально-психологический отбор и проверку УМВД.

За более подробной информацией можно обращаться по адресу: Псков, улица Первомайская, дом 36, кабинет 19, телефон 72-72-51.