0
13:10
«Их не знали в лицо»: ПАИ-live с главным кинологом УФСИН состоится 11 июля
11:07
Пару лебедей убили на пруду в Пскове
10:57
Псковская область занимает второе место в рейтинге регионов по реализации проекта «Парки малых городов»
00:05
Фестиваль «Прорыв линии «Пантера» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:27
До 25 градусов тепла ожидается в Псковской области 10 июля
12:52
15 книг из Пскова подарили первой в мире Европейской Ганзейской библиотеке в Тихвине
10:47
Юрий Щербак подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
Еще новости
Общество

Набор на контрактную службу продолжает военный комиссариат Пскова и Псковского района

Военный комиссариат Пскова и Псковского района продолжает набор граждан на военную службу по контракту.

Как сообщили Псковскому агентству информации в комиссариате, в  частности, набор идет в войсковые части № 29760 (Луга, Псков), № 41493, 76 ДШД (Псков), № 30734, № 44440, № 64055 (Остров, Псковская область), № 34670, № 91726 (город Валуйки, Белгородская область), № 12721 (город Клинцы, Брянская область), № 91717 (город Богучар, Воронежская область).

Также псковичи могут отправиться на службу в воинские части Балтийского флота – № 06017 (город Балтийск, Калининградская область), № 90151 (город Гусев, Калининградская область), № 06414 (Калининград), № 54096 (поселок Мулино, Нижегородская область), № 31135 (поселок Алабино, Московская область).

Основные требования: мужчины от 18 до 40 лет, пригодные по состоянию здоровья для службы по контракту, отслужившие по призыву, имеющие хорошую физическую подготовку, а также прошедшие профессионально-психологический отбор и проверку УМВД.

За более подробной информацией можно обращаться по адресу: Псков, улица Первомайская, дом 36, кабинет 19, телефон 72-72-51.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Их не знали в лицо»: ПАИ-live с главным кинологом УФСИН состоится 11 июля
10 июля 2017
«Их не знали в лицо»: ПАИ-live с главным кинологом УФСИН состоится 11 июля
Пару лебедей убили на пруду в Пскове
10 июля 2017
Пару лебедей убили на пруду в Пскове 4
Псковская область занимает второе место в рейтинге регионов по реализации проекта «Парки малых городов»
10 июля 2017
Псковская область занимает второе место в рейтинге регионов по реализации проекта «Парки малых городов»
Фестиваль «Прорыв линии «Пантера» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
10 июля 2017
Фестиваль «Прорыв линии «Пантера» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
До 25 градусов тепла ожидается в Псковской области 10 июля
09 июля 2017
До 25 градусов тепла ожидается в Псковской области 10 июля
15 книг из Пскова подарили первой в мире Европейской Ганзейской библиотеке в Тихвине
09 июля 2017
15 книг из Пскова подарили первой в мире Европейской Ганзейской библиотеке в Тихвине 5
Юрий Щербак подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
09 июля 2017
Юрий Щербак подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
9 июля под Островом состоится военно-исторический фестиваль «Прорыв линии «Пантера»
08 июля 2017
9 июля под Островом состоится военно-исторический фестиваль «Прорыв линии «Пантера»

Идет загрузка...