Поддельные банкноты изъяла полиция в Пскове, Острове и Пыталово

10:11, 10 июля 2017, ПАИ

В Пскове, Острове и Пыталово полиция изъяла банкноты с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, 7 июля в финансовом учреждении Пскова полиция выявила фальшивую пятитысячную купюру. В Пыталово полицейские изъяли поддельную купюру достоинством 1000 рублей. Кроме того, в Острове стражи порядка задержали 35-летнего безработного местного жителя, который подозревается в сбыте фальшивой пятитысячной банкноты в одном из аптечных пунктов города. По данным фактам проводятся проверки.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.