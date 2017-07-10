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Общество

Поддельные банкноты изъяла полиция в Пскове, Острове и Пыталово

В Пскове, Острове и Пыталово полиция изъяла банкноты с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, 7 июля в финансовом учреждении Пскова полиция выявила фальшивую пятитысячную купюру. В Пыталово  полицейские изъяли поддельную купюру достоинством 1000 рублей. Кроме того, в Острове стражи порядка задержали 35-летнего безработного местного жителя, который подозревается в сбыте фальшивой пятитысячной банкноты в одном из аптечных пунктов города. По данным фактам проводятся проверки.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием. 

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