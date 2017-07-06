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Родителя двух псковских школьников наказали за то, что дети клали посторонние предметы на железнодорожные пути

Родителя двух несовершеннолетних жителей Пскова привлекли к административной ответственности по части 1  статья 5.35 КоАП РФ за то, что его дети клали посторонние предметы на железнодорожные пути. Материал направлен в комиссию по делам несовершеннолетних при администрации Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в Псковском линейном отделение МВД на транспорте.

Факт  наложения  посторонних предметов   на  железнодорожные пути был зафиксирован   на перегоне  «станция Любятово – станция Торошино» 5 июля в 16:30. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, по «горячим следам»  были выявлены две несовершеннолетних учащихся среднего звена общеобразовательной школы, которые  находились безнадзорно на железнодорожных путях.

С несовершеннолетними были проведены профилактические беседы о недопустимости совершения правонарушений на объектах железнодорожного транспорта и соблюдении правил безопасности вблизи объекта повышенной опасности.

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