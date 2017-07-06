Родителя двух псковских школьников наказали за то, что дети клали посторонние предметы на железнодорожные пути

10:23, 10 июля 2017, ПАИ

Родителя двух несовершеннолетних жителей Пскова привлекли к административной ответственности по части 1 статья 5.35 КоАП РФ за то, что его дети клали посторонние предметы на железнодорожные пути. Материал направлен в комиссию по делам несовершеннолетних при администрации Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в Псковском линейном отделение МВД на транспорте.

Факт наложения посторонних предметов на железнодорожные пути был зафиксирован на перегоне «станция Любятово – станция Торошино» 5 июля в 16:30. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, по «горячим следам» были выявлены две несовершеннолетних учащихся среднего звена общеобразовательной школы, которые находились безнадзорно на железнодорожных путях.

С несовершеннолетними были проведены профилактические беседы о недопустимости совершения правонарушений на объектах железнодорожного транспорта и соблюдении правил безопасности вблизи объекта повышенной опасности.