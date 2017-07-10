Баня сгорела в псковской деревне Загорицы
9 июля в деревне Загорицы Псковского района из-за нарушения правил безопасности при устройстве печи сгорела баня на улице Солнечной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.
В тот же день в деревне Колоничено Невельского района сгорела надворная постройка. Причиной стало короткое замыкание электропроводки.
Кроме того, в 4:45 10 июля произошло возгорание в жилом доме в поселке Дачное Дновского района. Обстоятельства уточняются.