Законность вырубки леса на окраине Пскова проверяют активисты ОНФ

15:31, 10 июля 2017, ПАИ

Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области инициировали запрос прокурору межрайонной природоохранной прокуратуры о законности вырубки лесных насаждений на территории рекреационно-ландшафтной зоны Р-2 в районе Лопатино на окраине Пскова. Обращение по этому поводу поступило от местных жителей, которые сообщили, что вырубка соснового леса ведется за жилыми домами, на участке в пределах Ленинградского шоссе, улицы Лопатинская дорога и железнодорожными путями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

«На данном участке находится зеленая территория и сосновый лес. Обеспокоенные вырубкой деревьев граждане нам рассказали, что работы начались 30 мая текущего года без разрешительных документов и были приостановлены после обращения местных жителей к депутату городской думы по данному округу, однако через некоторое время вырубка деревьев началась снова. Местные жители обращались в надзорное природоохранное ведомство, в администрацию муниципалитета, а вырубка продолжается», – рассказал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Григорий Турчин.

Жители отмечают, что согласно карте градостроительного зонирования, размещенной на официальном сайте муниципалитета, указанный участок леса располагается в зоне Р-2, которая является рекреационно-ландшафтной зоной, предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически чистой окружающей среды, а также для организации отдыха и досуга населения, сплошные рубки в ней запрещены Лесным кодексом РФ.

Общественники направили на имя прокурора межрайонной природоохранной прокуратуры обращение о законности проводимой вырубки и принятии соответствующих мер реагирования. Письма также были направлены на имя главы администрации муниципалитета и руководителя комитета по природопользованию и охране окружающей среды администрации региона, в которых общественники просят о проведении проверки по данному поводу.

«Мы рассчитываем на оперативную реакцию контрольно-надзорных органов и обращаем внимание на необходимость сохранения лесных зон на окраинах города, создающих зеленый пояс. Нормы федерального законодательства о создании лесопарковых зеленых поясов, призванные защитить леса вокруг городов от вырубки и застройки, вступили в силу с 1 января 2017 г. Активисты Народного фронта благодаря неравнодушным гражданам изучают потенциальные территории для включения их в состав зеленого пояса. Наши предложения мы направим в Общественную палату Псковской области», – отметил Турчин.

Общественники держат на контроле данную ситуацию.