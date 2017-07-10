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Великолучанин украл из чужой корзины в магазине кошелек

В Великих Луках полицейские по «горячим следам» установили подозреваемых в кражах имущества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По имеющимся данным, 8 июля в магазине по улице Ботвина у 29-летнего горожанина из покупательской корзины была совершена кража кошелька с 24 тысячами рублей, а также банковскими картами и документами.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили подозреваемого в преступлении. Им оказался 46-летний местный житель. Похищенное изъято. Проводится проверка.

В тот же день  в другом магазине на  улице  Новоселенинской у 34-летней  жительницы Великолукского района был похищен  мобильный  телефон в чехле. Ущерб превысил 13 тысяч  рублей. 

По подозрению в совершении этого преступления полиция  задержала 46-летнего великолучанина, ранее неоднократно судимого за кражи. Похищенный телефон изъят. Ведется проверка.

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