Оставшихся после убийства лебедей в Пскове птенцов приютит «Птичий дворик»

11:17, 10 июля 2017, ПАИ

Мини-зоопарк «Птичий Дворик», расположенный в Псковском районе, возьмет под свою опеку птенцов, которые остались после убийства пары лебедей в Пскове на пруду на улице Железнодорожной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в мини-зоопарке.

По словам собеседника агентства, представитель «Птичьего дворика» выехал на место происшествия. После получения соответствующего разрешения, птенцов отловят и поместят в мини-зоопарк для дальнейшего содержания.

Напомним, что по сообщению псковских зоозащитников, после убийства лебедей на пруду остались пять их птенцов.