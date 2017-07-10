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Общество

Оставшихся после убийства лебедей в Пскове птенцов приютит «Птичий дворик»

Мини-зоопарк «Птичий Дворик», расположенный в Псковском районе, возьмет под свою опеку птенцов, которые остались после убийства пары лебедей в Пскове на пруду на улице Железнодорожной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в мини-зоопарке.  

По словам собеседника агентства, представитель «Птичьего дворика» выехал на место происшествия. После  получения соответствующего разрешения, птенцов отловят и поместят в мини-зоопарк для дальнейшего содержания.

Напомним, что по сообщению псковских зоозащитников, после убийства лебедей на пруду остались пять их птенцов.

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