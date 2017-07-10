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Общество

Крапивное заговенье наступило по народному календарю

11 июля по народному календарю наступило Крапивное заговенье, пишет сalend.ru.

В канун Петрова дня, который празднуется 12 июля, молодежь долго не ложилась спать — веселилась почти до самого утра. Водили хороводы, пели песни, играли. Кроме того, говорили, что тот, кто найдет цветущее растение «петров крест» и вырвет его с корнем, получит небывалую удачу. Считалось, что корень избавит от любой напасти и приведет к кладу.

Этот день называли также Крапивным заговеньем. Считалось, что после этой даты жгучая трава теряет свои целебные свойства. Поэтому нужно было успеть сварить щи из листьев крапивы — последние в этом году.

Крапиву крестьяне ценили за ее полезность. Из нее готовили салаты, супы, начинки для пирожков, а также солили и квасили. Из листьев молодой крапивы делали отвары и настои, которые обладали свойством восстанавливать силы и останавливать внутренние кровотечения. Девушки применяли это растение в косметических целях — считалось, что его отвар укрепляет волосы и предотвращает их выпадение. Также крапиву применяли в быту. Из нее получали волокно, которое вполне могло конкурировать с льном и хлопком. Из «крапивной» ткани шили крепкие паруса, мешки, кули, а иногда и одежду.

На Руси крапиве приписывали и мистические свойства. Ее, к примеру, считали хорошим оберегом от дурного сглаза. Для этого нужно было сжечь семена крапивы на углях и пустить дым по дому. Также для защиты от нечистой силы крапиву вешали на двери и окна.

Накануне Петрова дня с деревьев начинали осыпаться листья. Люди говорили: «Упало по листу, придет август — упадет по два», — и начинали ждать осени. В некоторых районах огородники уже начинали копать первый картофель. Замечали приметы: если кукушка в это время переставала куковать — это означало, что зима наступит рано.

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