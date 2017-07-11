Всемирный день народонаселения отмечается 11 июля

08:35, 11 июля 2017, ПАИ

11 июля отмечается Всемирный день народонаселения, пишет сalend.ru.

По данным Организации Объединенных Наций, 11 июля 1987 года население Земли составило примерно 5 миллиардов человек — этот день был назван Днем пяти миллиардов. Через два года, в 1989 году,ООН учредила международный праздник — Всемирный день народонаселения, который решено ежегодно отмечать 11 июля.

В 2017 году празднование Всемирного дня народонаселения будет проходить 15 июля в период проведения Встречи на высшем уровне по вопросам планирования семьи. В рамках этой инициативы запланировано к 2020 году обеспечить доступ к информации и услугам в области планирования семьи для 120 миллионов женщин, которые в настоящее время лишены таких возможностей. Быстрый рост населения в мире стал в 1960-х годах предметом серьезного беспокойства Организации Объединенных Наций. Население мира с 1960 по 1999 год увеличилось более чем вдвое, перейдя в октябре 1999 года отметку в 6 миллиардов.

В 20-ую годовщину Дня пяти миллиардов — 11 июля 2007 года — мировое население составило примерно 6,7 миллиарда человек. Ежегодный прирост мирового населения составляет 83 миллиона человек. Согласно усредненным данным по прогнозам ООН, к 2030 году на Земле будут проживать 8,6 миллиарда человек, к 2050 – 9,8 миллиарда и 11,2 миллиарда человек к 2100 году, что зависит в определенной степени от эффективности программ планирования семьи.

В XXI веке остро стал рассматриваться вопрос глобального потепления на Земле, причинами которого является общий рост населения и экстенсивная человеческая деятельность. Последняя зачастую негативно сказывается на земных ресурсах и окружающей среде, приводя к необратимым последствиям. Поэтому цель сегодняшнего Дня — привлечь внимание к вопросам народонаселения, программам общего развития, поиску решения общих проблем.

Ежегодно День посвящен определенной теме. Так, в разные годы девизами были: «1 миллиард подростков», «Равенство придает силы», «Мужчины как партнеры в деле охраны здоровья матери», «Планируя семью, вы планируете ваше будущее», «Каждый значим», «Всеобщий доступ к услугам в области репродуктивного здоровья», «Инвестируя в молодежь», «Уязвимое население в чрезвычайных ситуациях», «Планирование семьи: укрепление потенциала людей, обеспечение развития» и другие.