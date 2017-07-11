Художников по свету поздравляют 11 июля

08:12, 11 июля 2017, ПАИ

11 июля отмечается День художника по свету (День светооператора), пишет сalend.ru.

Пока это неофициальный профессиональный праздник, но постепенно он охватывает все более широкие слои тружеников «осветительного фронта».

Профессия художника по свету еще достаточно редкая, но мастера света работают практически на всех больших и малых праздничных шоу-программах, на спектаклях и в мюзиклах, в кино и на телевидении, в цирках и на стадионах. Работают как на международных аренах, так и в местных Дворцах культуры.