Нетрезвых водителей ВАЗов и «Пежо» остановили псковские полицейские

16:29, 10 июля 2017, ПАИ

В Пскове, Великих Луках, Пыталово, Печорах, Новосокольническом и Псковском районах полицейские установили нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Так, в областном центре 8 июля на улице Инженерной стражи порядка остановили ВАЗ-2107. За рулем машины оказался нетрезвый 23-летний молодой человек.

В Великих Луках по Вокзальному переулку на «Пежо» следовал 26-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Печорах 8 июля около 3:00 на улице Малая Пачковка за рулем автомобиля ВАЗ-2109 ехал нетрезвый 29-летний мужчина. В Пыталово вечером 8 июля по улице Белорусской на «семерке» двигался нетрезвый 29-летний гражданин.

А 6 и 7 июля еще двое водителей в состоянии опьянения были выявлены в Псковском и Новосокольническом районах. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.