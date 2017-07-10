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Нетрезвых водителей ВАЗов и «Пежо» остановили псковские полицейские

В Пскове, Великих Луках, Пыталово, Печорах, Новосокольническом и Псковском  районах полицейские установили нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию  за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Так, в областном центре 8 июля  на  улице  Инженерной  стражи порядка остановили  ВАЗ-2107. За рулем машины оказался нетрезвый 23-летний молодой человек.

В Великих Луках  по  Вокзальному  переулку на «Пежо» следовал  26-летний местный житель,  который находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Печорах  8 июля  около 3:00 на улице  Малая  Пачковка за рулем  автомобиля  ВАЗ-2109 ехал нетрезвый  29-летний  мужчина. В Пыталово  вечером  8 июля  по  улице  Белорусской на «семерке» двигался нетрезвый 29-летний гражданин.

А 6 и 7 июля еще двое водителей в состоянии опьянения были выявлены в Псковском и Новосокольническом районах. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к  уголовной ответственности.

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