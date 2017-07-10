Полиция продолжает розыск псковички, пропавшей более года назад
Полиция продолжает розыск 35-летней псковички Татьяны Михайловой. Об этом Псковскому агентству информации сообщли в пресс-службе областного УМВД.
Т. Михайлова зарегистрирована в доме по улице Стахановской. С февраля 2016 года она утратила родственную связь. По месту регистрации не проживает, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.
Приметы: на вид лет 35, рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие. Собственный цвет волос светло-русый, но на момент исчезновения волосы были окрашены в каштановый цвет.
Женщина была одета в черные джинсы и куртку, кроссовки. Особые приметы: отсутствует верхний передний зуб.
Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Т. Михайловой, просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 02.