Полиция продолжает розыск псковички, пропавшей более года назад

19:34, 10 июля 2017, ПАИ

Полиция продолжает розыск 35-летней псковички Татьяны Михайловой. Об этом Псковскому агентству информации сообщли в пресс-службе областного УМВД.

Т. Михайлова зарегистрирована в доме по улице Стахановской. С февраля 2016 года она утратила родственную связь. По месту регистрации не проживает, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид лет 35, рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие. Собственный цвет волос светло-русый, но на момент исчезновения волосы были окрашены в каштановый цвет.

Женщина была одета в черные джинсы и куртку, кроссовки. Особые приметы: отсутствует верхний передний зуб.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Т. Михайловой, просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 02.

