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Общество

Полиция продолжает розыск псковички, пропавшей более года назад

Полиция продолжает розыск 35-летней псковички Татьяны Михайловой. Об этом Псковскому агентству информации сообщли в пресс-службе областного УМВД.

Фото 60.мвд.рф

Т. Михайлова зарегистрирована в доме по улице Стахановской. С февраля 2016 года она утратила родственную связь. По месту регистрации не проживает, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид лет 35, рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие. Собственный цвет волос светло-русый, но на момент исчезновения волосы были окрашены в каштановый цвет.

Женщина была одета в черные джинсы и куртку, кроссовки. Особые приметы: отсутствует верхний передний зуб.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Т. Михайловой, просят  обратиться  в ближайший отдел полиции или  позвонить по телефону  02.
 

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