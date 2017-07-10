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Общество

Границы водоохранных зон определят в семи районах Псковской области

Объявлен аукцион на определение границ водоохранных зон, прибрежных защитных полос, береговой линии озер Долгое, Велино, реки Желча Гдовского района, озер Городищенское, Мальское, реки Обдех Печорского района, реки Ловать в Великих Луках, Великолукском, Локнянском, Усвятском районах, реки Шелонь в Порхове, Порховском, Дедовичском районах. Информация размещена на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 6 млн 928 тысяч 610 рублей. Источник финансирования — субвенции из федерального бюджета, выделяемые Псковской области на эти цели.

Аукцион назначен на 28 июля. Срок проведения работ — с момента заключения контракта до мая 2018 года.

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