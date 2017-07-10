К концу 2018 года в Псковской области намерены довести зарплату врачей до 40 тыс. рублей

11:59, 10 июля 2017, ПАИ

К концу 2018 года необходимо довести зарплату врачей до 40 тыс. рублей, заявила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова 10 июля на внеочередном общем собрании Регионального союза промышленников и предпринимателей. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Нам есть над чем работать. Нам бы хотелось реализовать задачу в виде заботы о реальных доходах населения. Зарплата к уровню 2016 года снизилась на 8%. Необходим анализ причин этого явления. Есть инструментарий внутри любой системы, который должен помочь нам найти причины. При этом по большинству секторов экономики мы видим прирост, поэтому снижение реальной зарплаты на 8% - вопрос, требующий серьезного анализа», - сказала первый замглавы региона.

Она отметила, что пока Псковская область не достигает и показателей по росту высокопроизводительных мест (квалифицированные кадры, новые технологии), и здесь тоже, по ее словам, нужен анализ.

«У бюджетников невысокая, мягко говоря, зарплата. Наша цель - довести зарплату бюджетников до 21 тыс.», - подчеркнула Вера Емельянова.

Ситуация на рынке труда, как она заметила, достаточно спокойная с точки зрения занятости, роста безработицы не наблюдается, но есть сезонный спад. Замгубернатора добавила, что приходится пользоваться и рабочей силой из-за рубежа.

В заключение она поблагодарила собравшихся за готовность участвовать в решении озвученных вопросов. «Соглашение о МРОТ, подписанное в декабре 2016 года, работает, не сомневаюсь, что к нему присоединится еще большее количество участников», - констатировала она. Напомним, что это соглашение подписано между администрацией Псковской области, облсовпрофом и Союзом промышленников и предпринимателей.