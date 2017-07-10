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Великолучанка стала жертвой мошенников, сообщивших о блокировке её банковской карты

Жители Пскова и Великих Лук снова стали жертвами мошенников. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, в Великих Луках местной жительнице пришло СМС-сообщение о том, что ее банковская карта заблокирована. Для выяснения обстоятельств гражданка позвонила по указанному телефону. Незнакомец представился сотрудником банка. Он заявил, что с банковской карты женщины злоумышленники якобы пытались снять деньги, и теперь для разблокирования карты нужно уточнить ее реквизиты. Требуемые данные великолучанка сообщила.

А через некоторое время с ее банковской карты было снято более 9  тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время в ОМВД России по городу Великие Луки проводится расследование.

В Пскове у гражданина неустановленный мошенник под  предлогом  оформления кредита обманным путем завладел деньгами в сумме 3500 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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