Великолучанка стала жертвой мошенников, сообщивших о блокировке её банковской карты

12:49, 10 июля 2017, ПАИ

Жители Пскова и Великих Лук снова стали жертвами мошенников. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, в Великих Луках местной жительнице пришло СМС-сообщение о том, что ее банковская карта заблокирована. Для выяснения обстоятельств гражданка позвонила по указанному телефону. Незнакомец представился сотрудником банка. Он заявил, что с банковской карты женщины злоумышленники якобы пытались снять деньги, и теперь для разблокирования карты нужно уточнить ее реквизиты. Требуемые данные великолучанка сообщила.

А через некоторое время с ее банковской карты было снято более 9 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время в ОМВД России по городу Великие Луки проводится расследование.

В Пскове у гражданина неустановленный мошенник под предлогом оформления кредита обманным путем завладел деньгами в сумме 3500 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.