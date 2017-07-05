Елена Косенкова: Мы скоро чихнуть без налоговой не сможем

12:36, 10 июля 2017, ПАИ

С введением онлайн-касс малый бизнес будет уничтожен или уйдет в тень, заявила генеральный директор ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка» Елена Косенкова 10 июля на внеочередном общем собрании Регионального союза промышленников и предпринимателей. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы скоро чихнуть без налоговой не сможем. Мы же все вкладываем в себестоимость, это при том, что покупательская способность растет. Мне бы хотелось, чтобы была связь между городской и областной администрацией и товаропроизводителями. Складывается впечатление, что промышленные предприятия никого не интересуют, у всех на уме благоустройство, мусорки. Не теряйте с нами связь, связь должна быть ежедневная, ежечасная», - сказала Елена Косенкова.

В свою очередь первый заместитель губернатора области Вера Емельянова подчеркнула, что системная работа сегодня выстроена со всеми отраслями экономики. «Я передам коллегам о необходимости дополнительных встреч, если у вас есть вопросы, инициируйте и вы их. Понимаю вашу озабоченность и уважаю вашу активную позицию», - отметила она.