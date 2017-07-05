0
16:30
Псковская область вошла в список пилотных регионов для внедрения Регионального экспортного стандарта
16:22
В отношении Псковского кабельного завода и Псковгеокабеля поданы иски о банкротстве
15:01
Стартовал «торговый» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
12:56
Колбаса из Псковской области заняла первое место в «Контрольной закупке» Первого канала
09:40
Ввоз 700 кг ягод из Белоруссии запрещён в Псковской области
16:19
Путин утвердил поправки в бюджет-2017, снижающие дефицит до 2,1% ВВП
15:43
В Пскове предлагают установить контейнеры для сбора ламп, термометров и батареек
Еще новости
Экономика

Елена Косенкова: Мы скоро чихнуть без налоговой не сможем

С введением онлайн-касс малый бизнес будет уничтожен или уйдет в тень, заявила генеральный директор ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка» Елена Косенкова 10 июля на внеочередном общем собрании Регионального союза промышленников и предпринимателей. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы скоро чихнуть без налоговой не сможем. Мы же все вкладываем в себестоимость, это при том, что покупательская способность растет. Мне бы хотелось, чтобы была связь между городской и областной администрацией и товаропроизводителями. Складывается впечатление, что промышленные предприятия никого не интересуют, у всех на уме благоустройство, мусорки. Не теряйте с нами связь, связь должна быть ежедневная, ежечасная», - сказала Елена Косенкова.

В свою очередь первый заместитель губернатора области Вера Емельянова подчеркнула, что системная работа сегодня выстроена со всеми отраслями экономики. «Я передам коллегам о необходимости дополнительных встреч, если у вас есть вопросы, инициируйте и вы их. Понимаю вашу озабоченность и уважаю вашу активную позицию», - отметила она.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковская область вошла в список пилотных регионов для внедрения Регионального экспортного стандарта
05 июля 2017
Псковская область вошла в список пилотных регионов для внедрения Регионального экспортного стандарта
В отношении Псковского кабельного завода и Псковгеокабеля поданы иски о банкротстве
04 июля 2017
В отношении Псковского кабельного завода и Псковгеокабеля поданы иски о банкротстве 18
Стартовал «торговый» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
04 июля 2017
Стартовал «торговый» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Колбаса из Псковской области заняла первое место в «Контрольной закупке» Первого канала
04 июля 2017
Колбаса из Псковской области заняла первое место в «Контрольной закупке» Первого канала 6
Ввоз 700 кг ягод из Белоруссии запрещён в Псковской области
03 июля 2017
Ввоз 700 кг ягод из Белоруссии запрещён в Псковской области
Путин утвердил поправки в бюджет-2017, снижающие дефицит до 2,1% ВВП
02 июля 2017
Путин утвердил поправки в бюджет-2017, снижающие дефицит до 2,1% ВВП
В Пскове предлагают установить контейнеры для сбора ламп, термометров и батареек
30 июня 2017
В Пскове предлагают установить контейнеры для сбора ламп, термометров и батареек 5
Стартовал ПАИ-live о работе «Яндекс.Такси» в Пскове (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
29 июня 2017
Стартовал ПАИ-live о работе «Яндекс.Такси» в Пскове (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)

Идет загрузка...