Вера Емельянова о повышении МРОТ: Давайте выводить зарплаты наружу

13:07, 10 июля 2017, ПАИ

Вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова в ходе обсуждения вопроса регионального соглашения по МРОТ сегодня, 10 июля на внеочередном общем собрании регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей, заявила, что необходимо «выводить зарплаты наружу», передает корреспондент Псковского агентства информации.

Вера Емельянова также подчеркнула, что данный вопрос откладывать нельзя: «Времена всегда сложные, каждый год сложен по-своему. Нам всем приходиться принимать не очень благоприятные решения. Попросила бы и «Опору России», и «Деловую Россию» рассмотреть этот вопрос еще раз. Когда мы имеем рост в промышленности, в сельском хозяйстве, в производительности труда и сокращаем зарплаты, то возникают вопросы. Мы настойчиво вас призываем к совместной работе и движению в сторону повышения МРОТ».

Депутат Псковской городской Думы, руководитель областного отделения «Опоры России» Валерий Лесников отметил важность поднимаемого вопроса и заявил, что спектр граждан, задействованных в малом бизнесе, очень широк. В то же время он высказался в пользу отсрочки присоединения малого бизнеса к соглашению о повышении МРОТ до 2018 года.

«В нашем регионе уровень зарплаты один из самых низких, чего нельзя сказать о ценах. Повышение зарплаты должно носить рыночный характер, то есть он должен быть связан с ростом экономики, производительности труда, мы пока этим похвастаться не можем. Мы также просим подождать с подписанием изменений, которые оговариваются в соглашении, и подождать результатов 2017 года», - заявил представитель Псковского хлебокомбината.

Депутат Государственной Думы Александр Козловский согласился с мнением по поводу скачков цен: «Необходимо чтобы работники получали достойную зарплату, и мы должны стимулировать работодателей, но при этом не сделать так, чтобы они побежали из нашего региона. Предприниматели, снижая зарплаты, таким образом компенсирует свои дополнительные расходы», - сказал он и предложил сделать инструменты поддержки предпринимателям более известными, доступными.