475 случаев паразитарных заболеваний зарегистрированы в Псковской области за пять месяцев

17:34, 10 июля 2017, ПАИ

За пять месяцев 2017 года в Псковской области зарегистрированы 475 случаев паразитарных заболеваний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре гигиены и эпидемиологии в регионе.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость снизилась на 10,2%. На долю гельминтозов в 2016 году пришлось 97,4% всех паразитарных заболеваний, на долю протозоонозов – 5,3%.

Заболеваемость лямблиозом за указанный период составила 3,86 на 100 тыс. населения, зарегистрировано 25 случаев, и все среди детей до 14 лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость увеличилась в 1,5 раза. Средний по области показатель оказался превышен в Пскове, Великолукском, Новосокольническом и Псковском районах.

Что касается энтеробиоза, то зафиксирован 251 случай, из них 238 среди детей. Показатель заболеваемости за 5 месяцев - 38,83 на 100 тысяч населения. По сравнению с прошлым годом заболеваемость снизилась на 24,1%. Показатель превысил среднеобластной 11 районах, в частности в два и более раза в Гдовском, Новоржевском, Новосокольническом и Усвятском районах.

Кроме того, с начала года выявлены 190 случаев аскаридоза, в том числе среди детей до 14 лет - 148. Заболеваемость составила 239,39 на 100 тысяч населения и выросла с тем же периодом 2016 года на 9%.

В январе-мае 2017 года в Пскове зарегистрированы 3 случая токсокароза, из них 2 - среди детей. Показатель заболеваемости составил 0,46 на 100 тысяч населения, в прошлом году не было отмечено ни одного случая.

Также за 5 месяцев текущего года зарегистрированы 5 случаев дифиллоботриоза (0,77 на 100 тыс. населения) в Гдовском, Печорском, Псковском районах и в Пскове. Из общего количества 80% приходится на жителей областного центра.

Помимо этого, зарегистрирован один случай описторхоза у ребенка до 14 лет.

За анализируемый период зарегистрированы 26 случаев заболеваний чесоткой, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 4,0, отмечается рост по отношению к аналогичному периоду 2016 года. Среди детей - 9 случаев.

Заболеваемость микроспорией в 2017-м составила 6,5 на 100 тыс. населения (42 случая), наблюдается снижение по отношению к шести месяцам 2016-го (48 случаев).