Строительные воры задержаны в Великих Луках

12:57, 10 июля 2017, ПАИ

В ночь на 7 июля с территории строительной площадки по улице Первомайской в Великих Луках совершена кража металлических изделий для монтажа балок. Причиненный ущерб составил 50 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники дорожно-патрульной службы задержали подозреваемых. Ими оказались безработные мужчины 39 лет и 41 года, проживающие в Великих Луках и Великолукском районе. Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело.