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Строительные воры задержаны в Великих Луках

В ночь на 7 июля с территории строительной площадки по  улице  Первомайской в Великих Луках совершена кража металлических изделий для монтажа балок. Причиненный ущерб составил 50 тысяч  рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники дорожно-патрульной службы задержали подозреваемых. Ими оказались безработные мужчины 39 лет и 41 года, проживающие в Великих Луках и Великолукском районе. Часть похищенного  изъята. Возбуждено уголовное дело.

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