57 городских и сельских поселений Псковской области поборются за звание лучшего

13:14, 10 июля 2017, ПАИ

57 поселений подали 70 заявок на участие в конкурсе «Лучшее поселение Псковской области». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Областной конкурс проводится во второй раз и в этом году участников разделили на три категории: городские поселения (20 участников), сельские поселения с численностью до 1,7 тыс. жителей (17 участников) и более 1,7 тыс. жителей (20 участников).

Участники поборются за победу в номинациях «Экономика успеха», «Красота, комфорт, порядок», «Самое здоровое поселение» и «Территория культуры». В последней заявок больше всего (35 заявок). Некоторые поселения принимают участие сразу в нескольких номинациях.

С 10 июля по 7 августа члены конкурсной комиссии будут лично выезжать в районы для ознакомления с проектами.

Подведение итогов конкурса и награждение победителей намечены на сентябрь этого года. Лучшие городские поселения получат гранты в размере 1,5 млн рублей, а сельские — 1 млн рублей.

Напомним, инициатором проведения конкурса среди городских и сельских поселений на территории региона выступили депутаты Дубровенской волости Порховского района. В дальнейшем предложение поддержали члены Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» и губернатор Псковской области Андрей Турчак. В прошлом году в нем приняли участие 29 сельских и 18 городских поселений.