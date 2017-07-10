До 1 сентября все псковичи переедут из ветхого жилья в новое

13:51, 10 июля 2017, ПАИ

Заместитель губернатора области Александр Кузнецов провел в Пскове личный прием граждан. Основные вопросы, с которыми к нему обратились жители региона, касались переселения из аварийного жилья, газификации, ремонта дорог, обеспечения инфраструктурой участков, выделяемых многодетным семьям. За помощью в их решении обратились девять человек из Пскова, Великих Лук, Дно, Палкино, Куньинского и Псковского районов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

Жителям, обращавшимся с вопросами по переселению, был разъяснен механизм реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. До 1 сентября этого года, все жители области, участвующие в адресной программе, будут обеспечены новым жильем. Председателю Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрею Агапову поручено взять под личный контроль переселение обратившихся граждан.

По вопросам газификации и газоснабжения в ближайшее время с выездом на место будут проведены рабочие совещания для решения поставленных вопросов. На понедельник запланировано совещание в деревне Хотицы для решения вопросов строительства газопровода для подключения жилых домов.

По вопросу ремонта дороги в Куньинском районе Государственному комитету Псковской области по транспорту поручено рассмотреть возможность выделения дополнительных финансовых средств из бюджета области на ремонт дороги в деревне Великополье.

До окончательного решения поставленных вопросов все они будут находиться на контроле вице-губернатора Александра Кузнецова.