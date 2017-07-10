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Общество

Городские и областные власти поздравили псковичку Галину Петрову с 90-летием

10 июля заместитель главы Пскова Владимир Воробьев поздравил с 90-летием псковичку, жительницу блокадного Ленинграда, ветерана труда, труженицу тыла Галину Петрову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Вы относитесь к плеяде настоящих героев, которым довелось пережить суровые годы Великой Отечественной войны, вынеся на своих плечах все тяготы военного времени. Ваша неиссякаемая любовь к жизни, трудолюбие, вера в будущее давали вам силы преодолеть любые невзгоды. Низкий поклон за то, что вы сделали для нашего будущего и будущего наших детей! Вы пример для молодого поколения», - выразил слова благодарности и признательности Владимир Воробьев и вручил Галине Петровой цветы и приветственный адрес главы города.

В свой юбилей Галина Петрова получила также приветственный адрес от губернатора Андрея Турчака и открытку от президента России Владимира Путина с пожеланиями крепкого здоровья.

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