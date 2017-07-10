Почему псковские медицинские учреждения «теряют» деньги ФОМС, обсудили на социальном комитете облсобрания

13:42, 10 июля 2017, ПАИ

В причинах оттока псковских пациентов в федеральные медицинские клиники пытались разобраться на заседании комитета Псковского областного Собрания по труду и социальной политике 10 июля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Поводом для обсуждения проблемы послужило рассмотрение проекта закона «Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области за 2016 год».

Вопросов к цифрам отчёта о расходовании федеральных средств, выделенных на финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования, у депутатов не возникло – целевое использование средств подтверждено проверкой Счётной палаты области.

Однако недоумение парламентариев вызвала ситуация с оплатой медицинской помощи, оказанной жителям региона в федеральных клиниках Санкт-Петербурга и Москвы – в 2016 году псковский ФОМС перечислил из своего бюджета в другие регионы, преимущественно в Санкт-Петербург, более 256 млн рублей.

«Сколько денег ушло за пределы области в этом году?» - задал вопрос директору фонда обязательного медицинского страхования Псковской области председатель комитета Виктор Антонов. Валентина Альбова подтвердила, что ситуация с оттоком пациентов в Санкт-Петербург только усугубилась: «За первое полугодие 2017 годы мы уже перечислили в федеральные клиники 120 млн рублей, прогнозы на год – более 300 млн рублей».

«Мы теряем деньги, которые должны идти в наши медицинские учреждения», - сказал Виктор Антонов и поинтересовался, анализирует ли территориальный ФОМС сложившееся положение дел?

«С нашей стороны идёт ежедневный анализ. Создан открытый информационный ресурс, на котором фиксируется каждое выданное направление за пределы региона, - ответила Валентина Альбова. – Проблема в другом – идёт борьба за пациентов в федеральных клиниках».

По словам руководителя псковского ФОМС, при самостоятельном обращении пациента в федеральные клиники за плановой медицинской помощью медицинские учреждения охотно берут на лечение граждан из других регионов.

Депутат, главный врач Печорской районной больницы Андрей Ставрунов поддержал коллегу и рассказал, что ему часто поступают звонки с предложением организовать в районе консультативные приёмы специалистов из клиник Санкт-Петербурга. «Цель – заполучить больных, за лечение которых клинике перечислят бюджетные деньги», - отметил парламентарий.

«С точки зрения наших медицинских учреждений – это плохо, но гражданам хорошо. Захотел получить медпомощь в Питере или в Москве – пожалуйста. Это конкуренция» - высказал свою точку зрения Виктор Антонов. Андрей Ставрунов не разделил мнение коллеги, подчеркнув, что районные больницы находятся в заведомо неравных конкурентных условиях со столичными клиниками.

По мнению Валентины Альбовой, порядок приёма иногородних пациентов клиниками Москвы и Санкт-Петербурга должен быть отрегулирован на федеральном уровне.

«Высокий процент оттока пациентов связан с тем, что людям в наши больницы на плановое лечение просто не попасть – очереди на операции по полгода», - взял слово депутат, заместитель главного врача по хирургии Псковской областной клинической больницы Игорь Дитрих. По словам парламентария, государственный заказ все медучреждения выполняют досрочно, и поэтому в конце года остаются без финансирования.

«Пациент придёт в ноябре на плановую операцию, а ему говорят, приходи в апреле – ну он и поехал на лечение в Питер», - поддержал коллегу Виктор Антонов.

Члены комитета по труду и социальной политике отметили, что обсуждаемая проблема имеет много аспектов, и порекомендовали руководителю фонда обязательного медицинского страхования Псковской области ещё раз детально проанализировать ситуацию.