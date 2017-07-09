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Культура

В куньинской усадьбе Мусоргского состоится концерт Академического театра камерной музыки

16 июля в 16:00 в мемориальном музее-усадьбе М. П. Мусоргского в селе Наумово Куньинского района состоится концерт Московского Государственного Академического театра камерной музыки имени Б. А. Покровского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Произведения В. А. Моцарта, М.И. Глинки, П. И. Чайковского, К. Сен-Санса, Г. Доницетти исполнят солисты театра Екатерина Ферзба, Виктория Преображенская, Азамат Цалити, Алексей Прокопьев, Анна Сальникова

Цена билета составит 200 рублей. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (81149) 31-140.

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