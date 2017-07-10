Воспитанники школьных лесничеств Псковской области отправились в «Орлёнок»

17:05, 10 июля 2017, ПАИ

Воспитанники школьных лесничеств Псковской области отдыхают и учатся в «Орлёнке» (Краснодарский край), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе федеральной авиалесоохраны Рослесхоза.

С 23 июня по 13 июля Федеральное агентство лесного хозяйства совместно с Министерством образования и науки России проводит во Всероссийском детском центре «Орлёнок» тематическую смену для воспитанников школьных лесничеств. На мероприятие, приуроченное к Году экологии в России, съехались более 160 лучших воспитанников школьных лесничеств из более 40 регионов России от Камчатского края до Калининградской области.

Северо-Западный округ представляют ребята из Республики Коми, Архангельской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Вологодской областей.

«Один из самых ярких моментов профильной смены – это занятия, организованные специалистами Федеральной Авиалесоохраны, парашютисты-десантники которой тушат самые сложные лесные пожары в России. Прожить один день из жизни лесного пожарного ребятам помогает лесопожарная полоса препятствий. Мальчишки и девчонки с удовольствием примеряют на себя ранцевый огнетушитель, прокладывают минерализованную полосу и несут «пострадавшего» товарища на носилках», - рассказали в пресс-службе.

Логику и смекалку ребята демонстрируют в квесте «Орлята за лес без пожаров». Получив сообщение о лесном пожаре, нужно найти возгорание, ориентируясь по компасу. Обнаружить огонь полдела, его необходимо ликвидировать. Задача не из простых. Тушить пожар предстоит водой из ведер с заранее просверленными отверстиями. Закрывая их руками, ребята, обливаясь и смеясь, пытаются донести до огня как можно больше воды. Вот где видна по-настоящему командная работа. Пожар потушен. Остается найти поджигателя, передав по рации, что огонь ликвидирован, а нарушитель обнаружен.

«Лесным орлятам» удается проявить и свои творческие способности, создавая 3D-инсталляцию и рисуя плакаты на лесопожарную тему. Лес в огне, лесные жители, птицы, теряющие в огне гнезда, работа лесных пожарных – все это объединяется в одну большую экспозицию.