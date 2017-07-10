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Общество

Александр Кузнецов: Асфальт в снег мы уже точно класть не будем

«Я точно знаю, что, например, асфальт в снег мы уже точно класть не будем», - пообещал заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов на первом заседании межведомственной комиссии по городской среде. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов напомнил, что с начала года стартовала реализация проекта «Формирование комфортной городской среды». В Псковской области на эти цели будут направлены 150 млн рублей, бюджетное софинансирование региона составляет 39 млн рублей.

Проект планируется воплощать в жизнь по двум направлениям: благоустройство дворовых территорий, территории общего пользования и благоустройство городских парков. В программу вошли пять муниципалитетов региона. В районах уже определились с местами и проектами благоустройства. «В трёх муниципальных образованиях уже утверждены подрядчики. Великие Луки и Себежский район - передовики на сегодня, - отметил Андрей Агапов. - На сегодня проанализированы все муниципальные программы. Проводится проверка наполнения сайтов муниципальных образований. Только в Гдовском районе заполнены все необходимые разделы. В целом реализация проходит в плановом режиме, идем в графике».

Однако Александр Кузнецов обратил внимание, что не всё идёт так гладко, как хотелось бы. «Я понимаю, что это первый год реализации, но как мы начнем, так и пойдет дальше. Нужно учиться на своих ошибках», - добавил вице-губернатор.

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