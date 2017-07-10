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Общество

Перераспределение судебной нагрузки в Псковском районе одобрил комитет по законодательству

Перераспределение судебной нагрузки в Псковском районе одобрил комитет Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению. Об этом с заседания 10 июля передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Основанием для внесения изменений в статью 2 Закона Псковской области «О создании судебных участков и должностей мировых судей в Псковской области» является необходимость перераспределения судебной нагрузки на судебных участках №№ 24, 37 Псковского района.

«В 2015 году количественный показатель поступивших дел увеличился на судебном участке № 24 и превысил аналогичный показатель на судебном участке № 37 на 254 дела. О динамично возрастающей нагрузке на судебном участке № 24 можно сделать вывод и из численных показателей за 2016 год. Так, в 2016 году на судебный участок № 24 поступили 3 тыс. 136 дел, в то время как на судебный участок № 37 — 2 тыс. 641 дело», - отмечается в пояснительной записке к документу.

Таким образом, соответствующее изменение границ данных судебных участков Псковского района позволит перераспределить судебную нагрузку между ними, доведя ее до средней, пояснил начальник управления юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов.

Федеральный закон устанавливает минимальную и максимальную численность населения на одном судебном участке — 15 и 23 тысячи человек соответственно. По данным на 1 января численность населения на судебном участке № 24 Псковского района составляет 22 тысячи 602 человека, на судебном участке № 37 Псковского района — 17 тысяч 360 человек. Предлагаемым законопроектом к судебному участку № 37 планируется отнести территории судебного 5 участка № 24 с численностью населения 1178 человек. Таким образом, общая численность населения на судебном участке № 37 после принятия закона составит 18 тысяч 538 человек, на судебном участке № 24 — 21 тысяча 424 человека.

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