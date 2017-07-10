Вице-губернатор Псковской области: Надо пройти все дворы и сформировать картину, с чем мы имеем дело

14:31, 10 июля 2017, ПАИ

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Псковской области необходимо проинспектировать и провести инвентаризацию дворов. Об этом заявил заместитель губернатора области Александр Кузнецов на первом заседании межведомственной комиссии по городской среде 10 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. «Надо сейчас пройти все дворы, сформировать ясную картину, с чем мы имеем дело», - подчеркнул Александр Кузнецов.

Он также призвал на будущее учесть опыт текущего года, когда регион в пилотном режиме запускает программу по формированию комфортной городской среды.

В свою очередь глава Пскова Иван Цецерский сообщил, что в апреле жители оказались не готовы активно включиться в данный проект, поэтому не все смогли уложиться в срок.

По его словам, на сегодня люди ждут четкости и понимания, как будет реализовываться проект. Иван Цецерский заметил, что отсутствуют чёткие критерии отбора дворов: какие оставить в программе, а какие – нет. «На первой неделе сентября должны быть сформированы уже рабочие планы. Времени на сдачу нет. И какие суммы закладываются по годам - тоже нет», - добавил он.

Глава Пскова попросил довести до жителей чёткую позицию по пятилетнему плану реализации проекта по формированию городской среды.