В Псковской области утверждён список педагогов-получателей премии в рамках нацпроекта «Образование»

14:58, 10 июля 2017, ПАИ

10 июля в администрации региона утвердили список учителей Псковской области, которые в этом году получат федеральные и областные премии за высокие достижения в педагогической деятельности. Документ одобрен на очередном заседании конкурсной комиссии под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Так, четыре педагога Псковской области будут представлены к награждению федеральной премией в размере 200 тысяч рублей. Шесть учителей наградят премиями областного бюджета в размере 100 тысяч рублей. Пятнадцать участников конкурсного отбора получат денежное поощрение из бюджета области в размере 20 тысяч рублей.

В отборе претендентов на премии помимо конкурсной комиссии приняла участие общественная экспертная комиссия, куда вошли представители от каждого района Псковской области. Главный критерий оценки — результативность деятельности педагога.

В этом году в конкурсе приняли участие 25 педагогов из Бежаницкого, Гдовского, Дедовичского, Опочецкого, Дновского, Невельского, Палкинского, Себежского, Стругокрасненского районов, а также Пскова и Великих Лук. Наибольшее число заявок поступило от учителей истории и обществознания, физической культуры, математики и информатики.

Добавим, конкурс лучших учителей проводится на территории Псковской области с 2006 года в рамках приоритетного национального проекта «Образование». С 2010 года, по инициативе губернатора Псковской области Андрея Турчака, премии лучшим учителям также выплачиваются из областного бюджета. В общей сложности за это время его участниками стали 695 педагогов.