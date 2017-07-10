0
13:10
«Их не знали в лицо»: ПАИ-live с главным кинологом УФСИН состоится 11 июля
11:07
Пару лебедей убили на пруду в Пскове
10:57
Псковская область занимает второе место в рейтинге регионов по реализации проекта «Парки малых городов»
00:05
Фестиваль «Прорыв линии «Пантера» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:27
До 25 градусов тепла ожидается в Псковской области 10 июля
12:52
15 книг из Пскова подарили первой в мире Европейской Ганзейской библиотеке в Тихвине
10:47
Юрий Щербак подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
Еще новости
Общество

В Псковской области утверждён список педагогов-получателей премии в рамках нацпроекта «Образование»

10 июля в администрации региона утвердили список учителей Псковской области, которые в этом году получат федеральные и областные премии за высокие достижения в педагогической деятельности. Документ одобрен на очередном заседании конкурсной комиссии под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Так, четыре педагога Псковской области будут представлены к награждению федеральной премией в размере 200 тысяч рублей. Шесть учителей наградят премиями областного бюджета в размере 100 тысяч рублей. Пятнадцать участников конкурсного отбора получат денежное поощрение из бюджета области в размере 20 тысяч рублей.

В отборе претендентов на премии помимо конкурсной комиссии приняла участие общественная экспертная комиссия, куда вошли представители от каждого района Псковской области. Главный критерий оценки — результативность деятельности педагога.

В этом году в конкурсе приняли участие 25 педагогов из Бежаницкого, Гдовского, Дедовичского, Опочецкого, Дновского, Невельского, Палкинского, Себежского, Стругокрасненского районов, а также Пскова и Великих Лук. Наибольшее число заявок поступило от учителей истории и обществознания, физической культуры, математики и информатики.

Добавим, конкурс лучших учителей проводится на территории Псковской области с 2006 года в рамках приоритетного национального проекта «Образование». С 2010 года, по инициативе губернатора Псковской области Андрея Турчака, премии лучшим учителям также выплачиваются из областного бюджета. В общей сложности за это время его участниками стали 695 педагогов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Их не знали в лицо»: ПАИ-live с главным кинологом УФСИН состоится 11 июля
10 июля 2017
«Их не знали в лицо»: ПАИ-live с главным кинологом УФСИН состоится 11 июля
Пару лебедей убили на пруду в Пскове
10 июля 2017
Пару лебедей убили на пруду в Пскове 4
Псковская область занимает второе место в рейтинге регионов по реализации проекта «Парки малых городов»
10 июля 2017
Псковская область занимает второе место в рейтинге регионов по реализации проекта «Парки малых городов»
Фестиваль «Прорыв линии «Пантера» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
10 июля 2017
Фестиваль «Прорыв линии «Пантера» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
До 25 градусов тепла ожидается в Псковской области 10 июля
09 июля 2017
До 25 градусов тепла ожидается в Псковской области 10 июля
15 книг из Пскова подарили первой в мире Европейской Ганзейской библиотеке в Тихвине
09 июля 2017
15 книг из Пскова подарили первой в мире Европейской Ганзейской библиотеке в Тихвине 5
Юрий Щербак подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
09 июля 2017
Юрий Щербак подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
9 июля под Островом состоится военно-исторический фестиваль «Прорыв линии «Пантера»
08 июля 2017
9 июля под Островом состоится военно-исторический фестиваль «Прорыв линии «Пантера»

Идет загрузка...