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Общество

До +26 градусов ожидается в Псковской области 11 июля

11 июля в Псковской области ожидается переменная облачность, местами пройдут  небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Будет дуть южный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от  +9 до +14 градусов, днем – от   +21 до +26 градусов.

Атмосферное давление ниже нормы. Радиационный фон находится в норме.

 

 

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