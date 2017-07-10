Закон о профилактике правонарушений появится в Псковской области

15:37, 10 июля 2017, ПАИ

Закон о профилактике правонарушений появится в Псковской области. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, проект закона одобрили члены комитета Псковского областного Собрания (ПОС) по законодательству и местному самоуправлению на заседании 10 июля.

Председатель комитета Владимир Яников пояснил, что проект был внесён прокурором и принят в первом чтении, а затем доработан. Представитель прокуратуры заявил, что надзорное ведомство выступает против его принятия. По его словам, проект закона сокращён почти в три раза, исключены все профилактические мероприятия. «Просто законопроект нам не нужен, нам нужна конкретная работа», - заявил он и резюмировал, что не может дать документу положительную оценку.

Владимир Яников заметил, что прокуратура не учитывает финансовую сторону и возможности муниципалитетов, и то, что предлагается, выполнить нереально.

Начальник правового управления областного Собрания Любовь Цибулькина пояснила, что из документа убрали нормы, дублирующие федеральный закон. По её словам, если уж переписывать, то «слово в слово, запятая в запятую», а они были приведены не точно. Привела несколько примеров, в том числе, призыв население сдавать оружие, что и так уже предусмотрено в федеральном законодательстве. Также речь идёт, к примеру, об обязательном освещении гаражных кооперативов.

В итоге комитет рекомендовал принять закон на сессии ПОС 11 июля.