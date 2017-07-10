Нетрезвый мужчина угнал КАМАЗ в Стругах Красных, въехал в яму и уснул

17:22, 10 июля 2017, ПАИ

В Стругах Красных полиция задержала местного жителя, подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в ночь на 7 июля в Стругах Красных от дома по улице Луговой был угнан КАМАЗ, принадлежащий индивидуальному предпринимателю. Машина оказалась незакрытой, ключи оставались в кабине. Этим и воспользовался преступник.

Через некоторое время на 4-ом километре дороги Струги Красные – Лудони полиция обнаружила, застрявший в песке, самосвал. В кабине КАМАЗа спал неизвестный. Выяснилось, что это и есть подозреваемый в угоне гражданин. Позже его доставили для разбирательства в отдел полиции. По имеющимся сведениям, нетрезвый 31-летний местный житель решил проехаться на большегрузной машине. По дороге он не справился с управлением и попал в яму. Машина технических повреждений не получила.

В настоящее время полицейские возбудили уголовное дело. Проводится расследование.