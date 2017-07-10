Иван Цецерский выразил соболезнования родным и близким Натана Левина

16:18, 10 июля 2017, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский выразил соболезнования родным и близким Почетного гражданина города, краеведа Натана Левина, который скончался сегодня на 89-м году жизни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Тысячи людей, которые были лично знакомы с Натаном Феликсовичем, знакомы с его работами, навсегда запомнят его истинным патриотом родного края, человеком уникальных знаний, посвятившего значительную часть своей жизни и своего творчества Псковской земле», - заявил глава Пскова Иван Цецерский.

«Его фотоальбомы всегда имели невероятный успех, находили живой и неподдельный интерес, как у псковичей, так и гостей нашего города. Он беззаветно любил Псков, любил его старину. Это был поистине собиратель и исследователь с большой буквы. Псковичи запомнят Натана Феликсовича Левина как человека с неутомимой энергией, вдохновленного и творческого, по-настоящему влюбленного в свое дело», - говорится в тексте.

Натан Левин активно участвовал в градостроительной деятельности, входил в состав Общественной комиссии по упорядочению названий улиц, присвоению имен муниципальным учреждениям и разработке обоснований при установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок в городе Пскове.

Натан Левин родился 27 октября 1928 года в городе Пскове. В 1946 году окончил здесь школу с золотой медалью. Высшее образование получил на юридическом факультете Ленинградского университета, а второе высшее - в Ленинградском финансово-экономическом институте. Вел активную краеведческую деятельность. Опубликовал более 450 статей в местных периодических изданиях, благодаря которым жители города Пскова с каждым годом узнают много интересного о родном городе. Автор альбомов «Псков на старых открытках», «Император Николай II в Пскове», книг - «Страницы истории псковского городского телефона», «Порхов и его уезд», «Храмы и монастыри губернского Пскова», «Святыни и древности Псковского уезда», «Из истории псковских немцев», а также «Псковского краеведческого календаря». Участвовал в подготовке «Псковского биографического словаря», «Псковской энциклопедии» и других изданий. Натан Левин внесён в «Золотую летопись славных дел к 1100-летию города Пскова», а также награждён медалями «В память 1100-летия первого упоминания Пскова в летописи», «За заслуги перед Псковом», «Меценат столетия». 11 июля 2008 года на 25-й сессии Псковской городской Думы 4-го созыва Натану Феликсовичу Левину присвоено звание «Почётный гражданин города Пскова».