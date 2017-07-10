Житель Астраханской области обманул великолучанина на 70 тысяч рублей
В Великих Луках полицейские задержали жителя Астраханской области, подозреваемого в мошенничестве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.
По имеющимся данным, 2 июля у дома по улице Зверева в Великих Луках неизвестный путем обмана завладел золотой цепочкой, принадлежащей горожанину. Ущерб составил 70 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска провели необходимые мероприятия, в результате которых задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 27-летний безработный житель Астраханской области.
Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.