Житель Астраханской области обманул великолучанина на 70 тысяч рублей

17:48, 10 июля 2017, ПАИ

В Великих Луках полицейские задержали жителя Астраханской области, подозреваемого в мошенничестве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По имеющимся данным, 2 июля у дома по улице Зверева в Великих Луках неизвестный путем обмана завладел золотой цепочкой, принадлежащей горожанину. Ущерб составил 70 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска провели необходимые мероприятия, в результате которых задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 27-летний безработный житель Астраханской области.

Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.