«Единая Россия» запускает «Горячую линию» по вопросам нового порядка применения контрольно-кассовой техники

17:57, 10 июля 2017, ПАИ

В Псковской области, как и на всей территории РФ, запускается «Горячая линия» по вопросам нового порядка применения контрольно-кассовой техники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

10 марта 2016 года на заседании Президиума Генсовета Партии «Единой России» было принято решение о создании партийной платформы по поддержке предпринимательской инициативы. Новая внутрипартийная Предпринимательская платформа стала связующим звеном между властью и малым и средним бизнесом.

Напомним, что Государственная Дума РФ утвердила Законопроект о внесении изменений в законодательство о применении контрольно-кассовой техники. А это значит, что организациям и ИП, которые торгуют с использованием ККТ, предстоит освоить передачу чеков налоговым органам в электронном виде через оператора фискальных данных.

По инициативе платформы партии «Единая Россия» по поддержке предпринимательской инициативы совместно с ФНС, уполномоченными по защите прав предпринимателей, «деловой четверкой» (Торгово-промышленная палата РФ, РСПП, «Опора России» и «Деловая Россия»), производителями ККТ и предпринимателями был проведен первый этап мониторинга, который выявил ряд серьезных проблем.

В переходный период предприниматели столкнутся с массой трудностей. Один из волнующих вопросов реформы — это возможность подключения интернета на месте применения ККТ.

По данным Минкомсвязи России, в настоящее время отсутствуют перечни населенных пунктов, в которых нет доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В свою очередь, это может привести к закрытию предприятий или уходу предпринимателей в теневой сектор ведения бизнеса в связи с отсутствием возможности подключения контрольно-кассовой техники по причинам, от них не зависящим.

Для проведения реформы в установленные федеральным законодательством сроки и без ущерба для предпринимательского сообщества было принято решение провести разъяснительную работу на региональном уровне и запустить «Горячую линию».

Телефон «Горячей линии»: 8-(8112)-20-14-91. В региональном отделении партии «Единая Россия» просят обращаться в «горячую линию» в случае, если:

— не имеете возможности приобрести минимальный комплект контрольно-кассовой техники за 18 тысяч рублей;

— в населенном пункте, где вы осуществляете предпринимательскую деятельность, нет покрытия сети Интернет, и он не включен в перечни, утвержденные Постановлением администрации Псковской области от 17 февраля 2017 года №81;

— не имеете возможность установить контрольно-кассовую технику, в связи с задержкой ее поставки и вас привлекают к административной ответственности;

— испытываете другие проблемы внедрения ККТ.